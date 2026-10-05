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Il campionato del Calcio Monte parte con una sconfitta casalinga

Si apre con una sconfitta la stagione dell’Accademia Calcio Monte, superata in casa per 2-1 dall’Atletico Apricena al termine di una gara intensa, aperta e combattuta.

Gli ospiti trovano per primi la via del gol, ma la reazione dell’Accademia è immediata e positiva. La squadra non si disunisce e continua a giocare, trovando il meritato pareggio con il capitano Quitadamo Diego.

Da quel momento, per lunghi tratti, è l’Accademia a prendere in mano la gara. I ragazzi di Mister Lombardi costruiscono diverse occasioni da gol e danno la sensazione di poter completare la rimonta. In alcune circostanze è mancata un po’ di precisione nella finalizzazione, in altre sono stati decisivi gli interventi del portiere avversario, protagonista di alcune parate importanti.

L’Atletico Apricena, invece, si dimostra cinico e sfrutta al meglio le poche occasioni concesse dall’Accademia, trovando il gol del 2-1 e riportandosi avanti.

Nel finale l’Accademia prova fino all’ultimo a trovare il pareggio e, proprio allo scadere, il portiere ospite è ancora una volta decisivo, salvando il risultato e fissandolo definitivamente sull’1-2.

Resta il rammarico per un risultato che, per quanto mostrato soprattutto per lunghi tratti della gara e per le occasioni costruite, lascia l’Accademia con la sensazione di aver raccolto meno di quanto meritasse.

Al tempo stesso, dalla prima giornata arrivano indicazioni positive e la consapevolezza che c’è ancora tanto da migliorare. Il lavoro continua già dalla prossima settimana, quando l’Accademia sarà attesa dalla prima trasferta di campionato a Foggia, contro l’Universal Foggia.