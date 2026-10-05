Il campionato del Calcio Monte parte con una sconfitta casalinga
Il campionato del Calcio Monte parte con una sconfitta casalinga
Si apre con una sconfitta la stagione dell’Accademia Calcio Monte, superata in casa per 2-1 dall’Atletico Apricena al termine di una gara intensa, aperta e combattuta.
Gli ospiti trovano per primi la via del gol, ma la reazione dell’Accademia è immediata e positiva. La squadra non si disunisce e continua a giocare, trovando il meritato pareggio con il capitano Quitadamo Diego.
Da quel momento, per lunghi tratti, è l’Accademia a prendere in mano la gara. I ragazzi di Mister Lombardi costruiscono diverse occasioni da gol e danno la sensazione di poter completare la rimonta. In alcune circostanze è mancata un po’ di precisione nella finalizzazione, in altre sono stati decisivi gli interventi del portiere avversario, protagonista di alcune parate importanti.
L’Atletico Apricena, invece, si dimostra cinico e sfrutta al meglio le poche occasioni concesse dall’Accademia, trovando il gol del 2-1 e riportandosi avanti.
Nel finale l’Accademia prova fino all’ultimo a trovare il pareggio e, proprio allo scadere, il portiere ospite è ancora una volta decisivo, salvando il risultato e fissandolo definitivamente sull’1-2.
Resta il rammarico per un risultato che, per quanto mostrato soprattutto per lunghi tratti della gara e per le occasioni costruite, lascia l’Accademia con la sensazione di aver raccolto meno di quanto meritasse.
Al tempo stesso, dalla prima giornata arrivano indicazioni positive e la consapevolezza che c’è ancora tanto da migliorare. Il lavoro continua già dalla prossima settimana, quando l’Accademia sarà attesa dalla prima trasferta di campionato a Foggia, contro l’Universal Foggia.