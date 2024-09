Il caldo fastidioso sarà spazzato via entro il weekend?

Il caldo fastidioso sarà spazzato via entro il weekend?

Caldo si, ma ampiamente accettabile.

Sono queste le previsioni per i prossimi giorni in Italia ed anche al meridione.

Quel caldo asfissiante e fastidioso sarà spazzato via da nord a sud grazie all’arrivo di aria più fresca. Non sarà autunno, chiaramente, ma le temperature si avvicineranno alle medie del periodo, con massime non oltre i 30 gradi.

Ancora incerta la traiettoria, invece, della depressione che porterà piogge, quelle sì di stampo autunnale: ma occhio ai fenomeni violenti! Ma la Puglia non dovrebbe essere colpita o colpita solo marginalmente.

Più probabile il coinvolgimento della Puglia nella seconda ondata di maltempo, quella che avrà il via tra domenica 8 e martedì 10 settembre.