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Il Bisceglie perde a Manfredonia, Pizzulli polemico: “Loro hanno utilizzato tutte le armi…”

Il Bisceglie torna dal Miramare senza punti da aggiungere alla classifica e con il rimpianto di non aver concretizzato le numerose occasioni capitate nel corso dei novanta minuti più recupero. A margine del match, il Mister nerazzurro Massimo Pizzulli ha analizzato quanto accaduto a Manfredonia.

IL RAMMARICO PER LE OCCASIONI (E PER IL GOL ANNULLATO)

“C’è rabbia, perché quando vieni a Manfredonia e crei così tante occasioni ti dispiace non portare a casa nemmeno un punto. Però il calcio è questo: chi sbaglia paga, chi ha la forza e la cattiveria di buttare palla dentro vince. A noi le occasioni non sono mancate, ci è stato annullato un gol per un fuorigioco che forse non c’era: sono episodi che cambiano la gara, era il momento del nostro massimo sforzo e l’1-1 avrebbe dato tutto un altro significato alla partita”.



“Nel secondo tempo ci abbiamo provato con la stessa forza, loro si sono letteralmente chiusi in area di rigore, c’è grande rammarico anche per la traversa… C’è poi da dire che loro sono stati bravi a perdere tempo, hanno usato tutte le armi possibili: da parte nostra, purtroppo, quando sbagli tante occasioni il risultato non ti sorride”.