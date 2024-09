Il Bar delle Rose negli anni 90, le video interviste dell’epoca, “stessi problemi di oggi”

Il Bar delle Rose negli anni 90 in un inedito video girato il 16 agosto di 30 anni fa. Una calda sera estiva (non sicuramente calda come quelle passate in quest’ultima estate) mostra un Bar delle Rose gremito di giovani e meno giovani. Gigi Giuffrida intervistatore e “Leonardo” alla Telecamera, ci tengono a sottolineare che è l’1 di notte del 16 agosto e mostrano un corso deserto, abitato solo dalle auto. Auto che oggi non possono passare più per corso Manfredi.

L’intervistatore si avvicina ad un tavolo di giovani ragazzi di Manfredonia, con molta probabilità in quei giorni in città c’era stata una polemica sulla musica dei locali del centro (in realà con molta probabilità all’epoca il Bar delle Rose era l’unico locale aperto a quell’ora al centro). Gigi Giuffreda chiede ai ragazzi cosa pensassero della polemica in atto, partita da alcuni residenti del centro. Tutti gli intervistati si mostrano favorevoli ad avere musica al centro anche ad ora tarda. Alcuni ovviamente chiedono ai residenti del centro di avere pazienza almeno nei mesi estivi. Gli intervistati all’una ieri come oggi, si incontravano nei locali del centro per poi decidere in quale discoteca andare a ballare.

Guardando questo video inedito, notiamo che nonostante siano trascorsi 30 anni, i discorsi e le problematiche della città restano identiche. Di vocazione turistica della città se ne parlava già all’epoca, di orari di chiusura dei locali del centro si discuteva all’epoca con la stessa veemenza di oggi. Passano gli anni ma i problemi restano.