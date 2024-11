Il 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale dell’AIL

6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale

Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della Presidente di AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL.

Oggi grazie alle nostre buone stelle, con un contributo minimo di 13 euro potrai finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici in tutto il Paese. In molti stand troverai anche i Sogni di Cioccolato AIL, una stella di cioccolato, disponibili con una donazione minima di 13 euro.

La campagna si rinnova

Dopo 18 anni, si rinnova una campagna storica per l’AIL, quella dedicata alle nostre “Stelle di Natale“. L’obiettivo è quello di unire il simbolo storico dell’Associazione, che la caratterizza dal 1989, al racconto delle storie dei pazienti e del nostro lavoro quotidiano a favore dei malati.

Il messaggio è semplice e potente allo stesso tempo: “Una stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano”. Questo concetto riflette il nostro impegno nell’offrire una prospettiva di fiducia e speranza a chi affronta un percorso di cura difficile, aiutando i pazienti e le loro famiglie a guardare oltre le sfide e la sofferenza del presente.

La finestra è un elemento caratterizzante, rappresenta un’apertura verso il futuro, una possibilità di ritornare alla quotidianità e ad una normalità condivisa, non più filtrata e schermata dalla malattia.

Per questo motivo, proprio alla finestra, accanto al paziente che è il centro della nostra mission, c’è la Stella di Natale, simbolo di speranza, cambiamento ma anche sostegno prezioso ed essenziale per AIL, perché ci permette di prendere per mano chi lotta contro un tumore del sangue e accompagnarlo verso la vita che lo attende.

Il 6, 7 e 8 dicembre anche tu #seguilastella, aiuta migliaia di persone a guardare lontano sostenendo AIL.