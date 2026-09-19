Il 4 ottobre Vieste torna protagonista del ciclismo con il Trofeo Sant’Antonio
Il 4 ottobre Vieste torna protagonista del ciclismo con il Trofeo Sant’Antonio
Vieste, 18 settembre 2026 – Tutto pronto per il Trofeo Sant’Antonio – Memorial Prof. Michele
Notarangelo, manifestazione ciclistica organizzata dall’ASD Cicloamatori Vieste, in programma
domenica 4 ottobre 2026 nella splendida cornice del Gargano.
Un appuntamento che unisce sport, passione, accoglienza e valorizzazione del territorio, con un
percorso pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza tra mare, ulivi e paesaggi caratteristici
del Gargano.
La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere il ciclismo e rafforzare il legame tra sport e
turismo, contribuendo a far conoscere Vieste anche in un periodo di fine stagione, quando il
territorio conserva tutto il fascino degli ultimi assaggi d’estate.
IL SOSTEGNO DEL TERRITORIO
L’evento si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Vieste, con il coinvolgimento
dell’Assessore allo Sport Gaetano “Tano” Desimio, che ha sempre dimostrato attenzione verso
una manifestazione capace di coniugare attività sportiva, promozione turistica e valorizzazione del
territorio.
Un progetto che è stato possibile grazie al contributo di numerose realtà imprenditoriali e
professionali che hanno scelto di sostenere il Trofeo Sant’Antonio:
Ecologica Bodinizzo – Servizi Ecologici
D’Home Edilizia Group
Studio Odontoiatrico Solitro
Ripamare Sea Food
Ristorante Pizzeria Al Tramonto
Gruppo Turistico Falcone
TEMA S.r.l.
Bikehouse Prencipe
Il sostegno degli sponsor rappresenta un elemento fondamentale per la crescita della manifestazione
e per la realizzazione di un evento sempre più strutturato e qualificato.
PARTNER E COLLABORAZIONI
Un ringraziamento speciale va anche alle realtà che hanno messo a disposizione il proprio
contributo e le proprie strutture.
La Massaia contribuirà alla realizzazione del pacco gara attraverso una selezione di prodotti tipici
locali, espressione della qualità e delle tradizioni del territorio.
Lido La Bussola, sede del ritrovo e della partenza , metterà completamente a disposizione la
propria struttura, offrendo un prezioso supporto logistico all’organizzazione e alla manifestazione.
Importante anche la collaborazione con l’Associazione “La Rinascita dei Trabucchi Storici”, che
contribuisce alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario del territorio
garganico, oltre ad offrire un bellissimo Trabucco fatto a mano al 1°assoluto.
SPORT, OSPITALITÀ E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il Trofeo Sant’Antonio vuole essere molto più di una semplice competizione ciclistica. L’obiettivo è
offrire ai partecipanti e agli accompagnatori una giornata all’insegna dello sport, dell’accoglienza e
della scoperta delle bellezze di Vieste e del Gargano.
Il periodo di inizio ottobre rappresenta un’opportunità per vivere il territorio tra temperature ancora
piacevoli, possibilità di trascorrere del tempo al mare, percorsi panoramici e tradizione
enogastronomica.
L’organizzazione invita quindi i ciclisti a trasformare la partecipazione alla gara in un vero e
proprio weekend sportivo e turistico a Vieste.
PREMIAZIONE DEL CAMPIONATO REGIONALE CSI PUGLIA
Un momento particolarmente importante della giornata sarà la premiazione del Campionato
Regionale CSI Puglia e del circuito “Bike Tour Puglia”, che si svolgerà al termine della
manifestazione.
Saranno presenti il Presidente Regionale Roberto Brandi e il Coordinatore Nazionale Biagio
Nicola Saccoccio.
La loro partecipazione arricchirà ulteriormente l’evento, confermando il valore sportivo e
istituzionale del Trofeo Sant’Antonio e offrendo un importante momento di celebrazione per il
ciclismo pugliese.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Data: domenica 4 ottobre 2026
Luogo: Vieste – Gargano
Ritrovo: dalle ore 7:30 alle ore 8:45 Partenza: ore 9:30
Ritrovo e partenza controllata: Lungomare Europa – Lido La Bussola
rganizzazione: ASD Cicloamatori Vieste
Le iscrizioni sono aperte attraverso il portale ufficiale:
ISCRIVITI AL TROFEO SANT’ANTONIO 2026
https://www.speedpassitalia.it/sp/gara/campania/2026/1013
Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione:
asdcicloamatorivieste@gmail.com