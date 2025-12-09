[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 28 dicembre torna Maddalena Via del Gusto

5 dicembre 2025

Il centro storico di Manfredonia è pronto a riaccendersi con il calore delle feste grazie al ritorno di Maddalena Via del Gusto, l’appuntamento che da sette anni trasforma la Maddalena in un percorso di luci, profumi e sapori, diventando uno dei momenti più attesi del Natale sipontino.

L’edizione 2025, organizzata da Puglia Zero Zero, con il patrocinio del Comune di Manfredonia e in collaborazione con Mebimport, si presenta con una grande novità: il Carnet del Gusto, che offre ai partecipanti cinque degustazioni food e due beverage (vino o birra) al costo di 20 euro.

La particolarità del carnet è la sua libertà di scelta: i visitatori potranno muoversi in autonomia lungo il percorso, selezionando liberamente, tra le 10 proposte enogastronomiche disponibili, quelle che preferiscono, costruendo così la propria esperienza ideale tra piatti, assaggi, interpretazioni e abbinamenti.

Domenica 28 dicembre, a partire dalle 20.00, Maddalena Via del Gusto accoglierà la città in un abbraccio festoso. È un evento pensato per tutti: ad allietare la serata dj set disseminati per la via e artisti di strada che allieteranno grandi e piccini.

Per chi vive Manfredonia ogni giorno, per chi torna a casa per le feste ritrovando profumi e luoghi familiari, e per chi sceglie di raggiungere la città proprio per l’evento, attratto dalla sua atmosfera autentica e coinvolgente, anche quest’anno Maddalena Via del Gusto vi promette una serata unica in cui la tradizione incontra l’innovazione, e in cui il gusto diventa un’occasione di incontro, scambio e comunità.