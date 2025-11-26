Il 27 novembre 2025 a San Marco in Lamis “Sulla Via Francigena della Montagna del Sole”

Si terrà il 27 novembre alle ore 17.30 presso il Convento–Santuario di San Matteo a San Marco in Lamis il secondo incontro della rassegna “Sulla strada di migranti e viandanti”, promossa dall’Associazione A.P.S. “Amici di J. Tusiani” – Centro Studi “J. Tusiani” d’intesa con il Centro Documentazione sull’Emigrazione della Capitanata e realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Puglia.



Il seminario di studio, dedicato al tema “Sulla Via Francigena della Montagna del Sole”, approfondisce il percorso da prospettive storiche, antropologiche e letterarie, con riferimento anche al poemetto “La prima Cumpagnia” in dialetto garganico.L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Convento–Santuario di San Matteo, della Provincia di Foggia, del Parco Nazionale del Gargano, del Comune di San Marco in Lamis, del Polo Biblio-Museale “La Magna Capitana” di Foggia, dell’Università degli Studi di Foggia, dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e della Fondazione “A. e P. Soccio”, oltre che con il partenariato del Lions Club Gargano e Ambiente ETS – Distretto 108 AB. La Fondazione dei Monti Uniti di è presente con un parziale sostegno finanziario.In allegato la locandina