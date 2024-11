Il 25 novembre la fontana del Sele e il Municipio di Foggia illuminati di arancio contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, la

Fontana del Sele e la Sede Municipale della città di Foggia si illumineranno di arancione, colore

simbolo di un futuro senza violenza di genere.



Il Comune di Foggia ha aderito alla campagna mondiale Orange the World, promossa da UNWomen, l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile e

sostenuta dal Soroptimist.



Nell’ambito di Orange the World, la Federazione Europea del Soroptmist, dal 2022, ha introdotto

una campagna di comunicazione, che sotto il titolo “READ THE SIGNS” chiede una forte

mobilitazione per diffondere la cultura della prevenzione. Quest’anno, in particolare, viene posto

l’accento sulla violenza in rete (cyberviolenza), un fenomeno pericoloso e in continua crescita, che

colpisce in modo particolare il mondo femminile. Spesso, la cyberviolenza è parte di un continuum

di violenza che include abusi fisici, sessuali e psicologici.

Illuminare di arancione i simboli della città insieme alla campagna di comunicazione “Read the

sign” rappresentano un piccolo ma potente gesto, un invito a ciascuno di noi a impegnarsi

quotidianamente nel riconoscere e contrastare tutte le forme di violenza di genere con particolare

attenzione alla cyberviolenza. È un richiamo a promuovere relazioni positive e paritarie, basate

sull’uguaglianza e sul rispetto reciproco.