Ignazio Moser parla della figlia Clara Isabel

Ignazio Moser, 33 anni, ha condiviso con sincerità il suo desiderio di essere un padre diverso con la figlia Clara Isabel, in arrivo a ottobre. In un’intervista a Il Corriere della Sera, ha spiegato di voler manifestare più affetto e libertà nell’esprimere le emozioni, in netto contrasto con il carattere riservato di suo padre, Francesco Moser. Cresciuto in un ambiente caratterizzato da rigore e poche dimostrazioni di affetto, Ignazio riconosce comunque il valore di queste qualità e il loro ruolo nel suo percorso di vita, alimentato dalla voglia di emergere e di mettersi alla prova.

Ignazio Moser ed il padre Francesco

Il rapporto con il padre, leggenda del ciclismo, è stato caratterizzato da emozioni difficili da esprimere apertamente, ma anche da rispetto e gratitudine per ciò che ha trasmesso. Ignazio, che vive a Milano con Cecilia Rodriguez, sposa dal 2024, non esclude di tornare un giorno in Trentino per lavorare nell’azienda di famiglia, ma desidera comunque seguire il proprio percorso nel mondo dello spettacolo e delle sue passioni. Il suo obiettivo è essere un padre più aperto e affettuoso, un desiderio che nasce dall’esperienza e dalla volontà di migliorarsi.