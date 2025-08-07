If you love, come finisce la serie tv di Canale 5? Tutto sul finale emozionante

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

If you love è la nuova serie tv del pomeriggio di Canale 5. Debuttata da una settimana, le vicende di Leyla e Ates hanno collezionato ascolti importanti in Italia, tanto da innescare grande curiosità da parte dei telespettatori che vogliono sapere come evolverà la storia. Le anticipazioni sul finale di If you love in programma prossimamente in Italia raccontano che Ates deciderà di far ritorno in Spagna, convinto che perderà l’udienza per la custodia dei ragazzi. Sarà qui che in aeroporto il protagonista riceverà una chiamata sorprendente da parte di Ilagaz, che gli rivelerà il ricatto di Fusun a Umut. Nonostante la scoperta, Ates non sembrerà disposto a tornare sui suoi passi, deciso a mettere piede fuori dalla Turchia.

If you love anticipazioni sull’ultima puntata

Le anticipazioni riguardanti l’ultima puntata di If you love in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che nel giorno del processo qualcosa ribalterà le carte in tavola. Ates si presenterà all’udienza dove il giudice deciderà di ascoltare la testimonianza dei bambini, che esprimeranno la volontà di rimanere con lui e Leyla. Intanto ci sarà uno scontro all’interno dell’azienda che porterà al licenziamento di Fusun, considerata la responsabile di macchinazioni e complotti. Alla fine, Ates e Leyla si ritroveranno gettandosi indietro i problemi del passato. La serie tv è in onda durante la settimana di Ferragosto (11-14 agosto) tranne per il 15 agosto, dove verrà sostituita da un film sentimentale.