If you love, Ates e Leyla avranno il lieto fine? Ecco come finisce la serie tv di Kerem Bursin

If you love è la serie tv che sta conquistando gli italiani. Le vicende con l’attore turco Kerem Bursin vanno in onda ogni giorno su Canale 5, dove stanno registrando un notevole successo. La storia di Leyla e Ates sarà trasmessa anche durante la settimana dall’11 al 14 agosto tranne Ferragosto, che verrà sostituita da un film sentimentale. Intanto in rete c’è già grande attesa di sapere quale sarà il destino dei due protagonisti. Le anticipazioni sul finale di If you love in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ates deciderà di tornare in Spagna, convinto di perdere l’affidamento dei bambini. L’uomo tuttavia cambierà presto idea, tanto da presentarsi all’udienza per difendere la sua posizione davanti al giudice. Proprio quest’ultimo ascolterà tutte le parti comprese quelle dei bambini.

If you love anticipazioni finale: Ates e Leyla avranno il loro lieto fine

Le anticipazioni di If you love riguardante il finale in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che il giudice affiderà i bambini ad Ates. Una grande gioia che sarà festeggiata con l’organizzazione di una festa dove vi prenderanno parte Ates e Leyla. I due riusciranno ad appianare le divergenze, apparendo pronti a guardare insieme al futuro. La coppia potrà finalmente vivere con serenità e crescere i bambini, che ormai sono diventati come figli per loro. La serie tv è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 mentre le puntate perse possono essere riviste sulla piattaforma in streaming Mediaset Play Infinity.