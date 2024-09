Ieri l’addio commosso a Danilo De Martino, chirurgo toraco polmonare

In tantissimi, parenti, amici e colleghi, hanno partecipato alla Santa Messa esequiale celebrata dall’arcivescovo e presidente padre Franco Moscone

Mercoledì 4 settembre, all’età di 65 anni, è venuto a mancare all’effetto dei suoi cari Danilo De Martino, medico chirurgo dell’Unità di Chirurgia Toraco Polmonare dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. Ieri in tantissimi, parenti, amici, colleghi e conoscenti, hanno partecipato alla Santa Messa esequiale celebrata nel Santuario di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo dall’arcivescovo e presidente padre Franco Moscone .

Il dottor De Martino, dopo la laurea in medicina con 110 e lode all’Università La Sapienza di Roma, si era specializzato in Chirurgia Generale all’Università degli Studi di Bari. Venne assunto all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza nell’aprile del 1993 come medico dell’Unità di Chirurgia Generale. Nel 2005 viene assegnato all’Unità di Chirurgia Toraco Polmonare ottenendo, successivamente, l’incarico di alta professionalità in “Chirurgia tiroidea e paratiroidea”.

«Danilo per noi ‒ hanno dichiarato dal reparto ‒ è stato un grande punto di riferimento per la sua competenza professionale, l’attaccamento al lavoro e la disponibilità verso i pazienti e i colleghi. Lo ricordiamo con affetto, anche come appassionato di musica classica, lirica e per la sua vasta cultura umanistica e storica».

La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza partecipa commossa e si unisce al dolore della moglie Barbara, dei figli Costanza, Benedetta e Giacomo, dei parenti, degli amici e dei colleghi.