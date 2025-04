[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria piromane minorenne a Foggia

Di seguito, una nota a cura del Comando della Polizia Locale.

A seguito degli incendi di alcuni cassonetti dei rifiuti avvenuti nella notte del 9 aprile scorso nel Quartiere Ferrovia, la Task Force anti degrado della Polizia Locale di Foggia ha posto in essere una celere attività investigativa, che ha portato all’identificazione e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un 17enne foggiano. Grazie al lavoro investigativo degli operatori di Polizia Locale ed al nuovissimo sistema di videosorveglianza, si è potuto accertare che il giovane, nella stessa notte, aveva incendiato altri cassonetti dei rifiuti in via Isonzo e via Podgorae appiccato un ulteriore incendio in piazzale Vittorio Veneto, prontamente domato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

Il giovane è stato identificato e denunciato per le previsioni di reato di cui all’art. 635 c.p. – danneggiamento della cosa pubblica (cassonetti dei rifiuti solidi urbani, previo incendio dei rifiuti in esso contenuti, nel caso specifico) e privata (cassetta Enel)-edell’art. 423 c.p. – Incendio di cosa pubblica e privata con pericolo per l’incolumità pubblica e privata -.

“Ringraziamo gli inquirenti per il lavoro a servizio della città e della comunità che ha portato a questo importante risultato, che ci auguriamo possa far riflettere e scoraggiare ulteriori gesti ed episodi sconsiderati, che danneggiano non sono il patrimonio pubblico e privato ma l’immagine e la vivibilità della nostra città” la dichiarazione congiunta della sindaca Maria Aida Episcopo e delle assessore alla Polizia Locale Daniela Patano e all’Ambiente Lucia Aprile.