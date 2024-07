Ida Platano, parole a sorpresa su Temptation Island 2024: “Risveglia momenti passati”

Temptation Island 2024 è partito con il botto grazie alla conduzione di Filippo Bisciglia. La prima puntata ha registrato altissimi ascolti tanto che la produzione ha già pensato alla versione winter. Tutto questo ha risvegliato molti ricordi tra i principali protagonisti delle edizioni passate. A tal proposito, Ida Platano è intervenuta nella rivista ufficiale di Uomini e Donne dove si è espressa su Temptation Island 2024. L’ex tronista ha dichiarato le seguenti parole: “Come tutti gli anni non lo perderò, lo guardo da sola. E’ un momento mio, risveglia momenti passati ma lo guardo sempre”. La donna dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza era diventata tronista di Uomini e Donne dove aveva incontrato Mario Cusitore. Una storia naufragata già dall’inizio quando la parrucchiera ha scoperto delle segnalazioni molto serie nei suoi riguardi.

Ida Platano è una grande fan di Temptation Island 2024

Intervistata a Uomini e Donne Magazine, Ida Platano ha riferito di essere una grande fan di Temptation Island 2024 come Gemma Galgani, la quale ha postato alcuni messaggi sui social in merito al programma. A tal proposito, l’ex tronista ha affermato che a breve partirà per una vacanza insieme a suo figlio Gabriele e Gemma Galgani, diventata sua amica e confidente. Con lei infatti Ida Platano ha condiviso gioie e dolori delle sue storie d’amore con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Intanto, l’ex tronista non ha accettato un ritorno di fiamma con Mario Cusitore che ha tentato più volte di riconquistarla recandosi a Brescia sotto casa sua. La donna ha dimostrato di non credere più alle parole dell’uomo dopo le varie segnalazioni.