Ida Di Filippo si sposa, la confessione sull’età

Ida Di Filippo, volto noto di Casa a prima vista, è al settimo cielo dopo aver ricevuto una bellissima proposta di matrimonio dal suo compagno, Pietro Albano. L’agente immobiliare è stata sorpresa con un anello e una vista mozzafiato sui faraglioni di Capri, un momento che l’ha lasciata incredula e in lacrime. “Dopo dodici anni di relazione, tutto mi aspettavo tranne che una proposta così speciale”, ha confessato Ida al settimanale Chi.

L’intervista a Ida Di Filippo su Chi

Nell’intervista, ha anche rivelato per la prima volta i dettagli del loro primo incontro. I due si sono conosciuti su Facebook e Ida ha ammesso di aver avuto dei timori iniziali a causa della differenza d’età, con Pietro che ha otto anni meno di lei. Tuttavia, ha superato ogni pregiudizio e si è innamorata della “leggerezza” del loro rapporto.

Ida ha poi raccontato la scelta di lasciare la sua città natale, Siano, per seguirlo a Milano, una decisione che ha cambiato la loro vita. Ora la coppia si prepara per le nozze, che si terranno a settembre 2026 a Siano, in una chiesetta del paese. Tra i primi invitati, ha rivelato l’agente immobiliare, ci saranno i suoi colleghi di Casa a prima vista, Gianluca Torre e Mariana D’Amico.