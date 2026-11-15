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Meteo, le previsioni per la prossima settimana



Fonte: Meteo.it

Le correnti atlantiche prenderanno il sopravvento nel corso della prossima settimana, andando a interessare in particolare il comparto centro-meridionale dell’Europa. In tal modo, anche l’Italia sarà bersaglio di diversi impulsi perturbati che si avvicenderanno in rapida sequenza nel corso dei prossimi giorni. In particolare, fra martedì e venerdì gli ultimi aggiornamenti confermano il transito di almeno due sistemi nuvolosi, uno fra martedì e mercoledì, l’altro tra giovedì e venerdì, ma con ancora un po’ di incertezza sulle esatte tempistiche, soprattutto per la seconda perturbazione.



In seguito, nel fine settimana l’Italia potrebbe godere di una finestra di tempo più stabile e asciutto, favorita da un temporaneo rigonfiamento dell’alta pressione; se questa ipotesi si confermasse il ritorno di schiarite più ampie e durature potrebbe essere accompagnato dalla formazione di nebbie tra notte e primo mattino.