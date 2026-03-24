Ibiza Altea al Grande Fratello Vip: il dolore per la morte del compagno quando il figlio aveva 6 mesi

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La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni, ma alcuni concorrenti hanno già deciso di raccontarsi senza filtri. Tra loro c’è Ibiza Altea, che si è aperta con gli altri inquilini della casa parlando di una delle ferite più profonde della sua vita.

Durante una chiacchierata con Lucia Ilardo, la modella classe 1999 ha ricordato la scomparsa del suo ex compagno Davide Pilotto, morto nel 2020 in un incidente stradale. Il loro bambino, Angel Gabriel, aveva appena sei mesi.

“Io e mio figlio ci siamo autocurati”

Nel corso del racconto, Ibiza Altea ha spiegato quanto sia stato difficile affrontare il dolore mentre doveva crescere da sola un neonato.

«Quando hai una creatura così bella e pura davanti, hai due scelte: o vivi il dolore e ti butti giù, oppure vai avanti», ha raccontato nella casa del reality.

Poi ha aggiunto parole molto intense:

«Io e mio figlio ci siamo autocurati. È stato assurdo. Lui è il mio mini me».

Il giovane padre del bambino, scomparso a soli 22 anni, è rimasto per lei una presenza importante nonostante il poco tempo trascorso insieme al figlio.

Dalla tragedia alla forza di una madre single

Ibiza Altea è rimasta incinta a soli vent’anni e, dopo la tragedia del 2020, si è trovata a crescere Angel Gabriel completamente da sola. La modella ha raccontato di aver trovato forza soprattutto nel legame con il bambino e nel sostegno della sua famiglia.

Nata ad Atlanta nel 1999, si è poi trasferita in Italia durante l’infanzia ed è cresciuta a Vicenza. Proprio lì è iniziata la sua carriera nel mondo della moda, che l’ha portata successivamente a Milano e alla televisione.

L’infanzia e il rapporto speciale con il padre

Ibiza Altea ha spiegato che il dolore per la perdita dell’ex compagno è una ferita ancora aperta. Nonostante questo, ha detto di essere grata alla sua famiglia e in particolare al rapporto con il padre, che considera un punto di riferimento nella sua vita.

«Spero che un giorno troverò un uomo che dedicherà tutta la sua vita a mio figlio, come ha fatto mio padre con me», ha confidato agli altri concorrenti.

Con queste parole, la giovane modella si è fatta conoscere meglio dal pubblico, mostrando non solo il lato televisivo ma anche quello più umano e fragile.