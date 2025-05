Iago Garcia conferma la storia con Amanda Lecciso: “Il mio cuore è accanto a lei”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra le sorprese dell’ultima edizione del Grande Fratello vi è la nascita della storia d’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. Proprio quest’ultimo è stato ospite della puntata di ieri 19 maggio de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. In collegamento da Madrid, l’attore spagnolo ha confermato che la storia con Amanda sta procedendo a gonfie vele. L’uomo ha ammesso che tornerà presto in Italia pronto a viversi la storia con l’ex concorrente del Grande Fratello. Iago Garcia ha dichiarato le seguenti parole: “Non sono scaramantico, ma devo fare qualcosa d’importante qui in Spagna ma il mio cuore è comunque accanto a lei.” I due sono pronti a viversi lontani dalle telecamere dopo essersi conosciuti all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Iago Garcia è stato ospite de La volta buona per parlare di Amanda Lecciso

Iago Garcia è stato ospite della puntata di ieri de La volta buona in collegamento da Madrid. L’attore si vede già proiettato nella quotidianità insieme ad Amanda Lecciso. Nel corso dell’intervento non sono mancate alcune battute. L’uomo ha dichiarato: “Io cucino, faccio tante cose, le cose che faccio bene mi fa piacere farle ai miei amici e alla mia dolce metà.” Giovedì scorso nello stesso studio, la sorella di Loredana aveva cercato di sminuire la frequentazione con l’attore spagnolo forse per scaramanzia. La cognata di Al bano Carrisi aveva detto che era nata una bellissima amicizia per poi aggiungere: “Lui ora è scappato in Spagna, ci stiamo conoscendo.” La donna era risultata un po’ titubante, tanto che Caterina Balivo le aveva chiesto se fosse sicura del rapporto nascente con l’attore.