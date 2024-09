I vantaggi dell’assistenza domiciliare rispetto all’RSA

Vorremmo che i nostri cari vivessero per sempre. Soprattutto vorremmo che fossero sempre forti, in salute e indipendenti. Purtroppo, però, arriva un momento, nella vita, in cui è necessario un supporto. Che si tratti di semplice solitudine da colmare, piccole difficoltà gestionali o motorie o problematiche più importanti, quando l’età avanza ci si trova davanti ad una scelta: meglio un RSA oppure l’assistenza domiciliare per anziani?

Possiamo certamente dirti che scegliere di restare presso il proprio domicilio, tra i ricordi di una vita e con la possibilità di uscire è una scelta vincente soprattutto se non si ha necessità di cure specifiche che non possono essere somministrate a casa. Vediamo insieme quali sono le potenzialità e le differenze, oltre ai motivi per propendere per un’assistenza domiciliare per anziani rispetto al ricovero in RSA.

La qualità della vita

Uno dei principali vantaggi dell’assistenza domiciliare rispetto all’inserimento in una Residenza Sanitaria Assistenziale riguarda la qualità della vita dell’anziano. Rimanere nella propria casa significa continuare a vivere in un ambiente familiare, circondato dagli oggetti, dai ricordi e dagli affetti costruiti nel corso di una vita. Alcuni studi hanno dimostrato quanto aiuti a mantenere una connessione con il passato, fornendo un benessere psicologico tangibile tanto da ridurre ansia e stress.

Mantenere l’indipendenza

Nonostante le difficoltà che possono sopraggiungere con l’età, continuare a svolgere piccole attività quotidiane ha un grande impatto sull’autostima e sulla percezione di sé. Essere in grado di prepararsi il caffè la mattina, di passeggiare nel proprio quartiere o di ricevere visite da amici e parenti senza restrizioni contribuisce a mantenere un senso di autonomia.

Relazioni sociali e supporto emotivo

Mantenere un contatto costante con i propri cari, gli amici e i vicini è essenziale per evitare il senso di isolamento, che può aggravare problemi di salute mentale come la depressione (che nei soggetti over 75 si presenta con una percentuale dal 4,6% al 9,3%). L’assistenza domiciliare dà modo all’anziano di continuare a far parte della sua comunità, partecipando alle attività sociali e mantenendo i legami che ha costruito: gli affetti non vengono “meno” nella sua esistenza.

Assistenza personalizzata e flessibilità

Un ulteriore vantaggio dell’assistenza domiciliare è la possibilità di ricevere cure personalizzate, costruite su misura delle necessità specifiche dell’anziano. A differenza delle RSA, dove le risorse sono spesso distribuite tra molti ospiti e gli standard di cura devono essere uniformati, il servizio si concentra su un singolo individuo e i suoi bisogni. C’è chi ha bisogno di assistenza medica, chi di compagnia e chi di un supporto nelle attività quotidiane. La flessibilità non va certo ignorata, è un plus importante.

Qualità prezzo imbattibile

Molti credono che l’assistenza domiciliare sia cara ma in realtà, statistiche alla mano, l’RSA mette in ginocchio molti bilanci familiari. Il supporto su misura, invece, dà modo di personalizzare l’orario su necessità e budget a disposizione magari alternando la propria presenza a quella di un professionista così da risparmiare, senza mai far sentire da sola la persona a cui teniamo.

A chi affidarsi per l’assistenza domiciliare per anziani

Se stai cercando a chi affidare un tuo caro, Colapso Assistenza Group è il punto di riferimento di cui hai bisogno. Specializzati in assistenza domiciliare per anziani e disabili, lavorano nella provincia di Como, Milano, Genova, Monza e Varese. Il loro servizio dà modo di personalizzare la copertura al 100% a seconda delle necessità: da 1 ora al giorno fino a 24 ore, con servizio continuativo, scegliendo il numero di giorni settimanali in base alle esigenze. Sì, anche 7 su 7.

La loro forza? Un team di professionisti che crede in ciò che fa e ama il proprio lavoro, a cui si aggiunge un prezzo davvero concorrenziale. In attività dal 2012, l’azienda nasce dal progetto dei signori Colapso Ciro e D’Aniello Eugenia. Il prezzo è chiaro e non riserva sorprese, comprendendo l’assunzione diretta del personale e tutti gli aspetti burocratici.

Insomma, come hai avuto modo di comprendere l’assistenza domiciliare ha numerosi benefit rispetto al ricovero in RSA: se vuoi goderti la vicinanza dei tuoi affetti e fare in modo che non perdano la loro libertà e il loro buonumore affidati a professionisti del settore.