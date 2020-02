I pomeriggi erano meravigliosi quando si andava al cinema…

Manfredonia – “Quando esistevano i film di Sansone” – e Dalila… (1966) – Erano gli anni ,che nelle sale dei cinema di città. Davano pellicole dei films famosi, dell’epoca di Sansone. Nei vari cinema – perchè vuoi giovani non lo sapete che a Manfredonia , era pieno sale cinematografiche , che paese – mentre ora è rimasto solo il piccolo… cinema parrocchiale “San Michele Arcangelo” – tutto Qua.

Manfredonia, una città alla deriva , per regresso; un pò anche , per l’incapacità, o sfortuna :di avere come popolazione cittadini , molto mediocri, linguacciuti – ad alta tensione di un menefreghismo totale, da mettermi terrore . Giu tutti cinema – su tutti i palazzi nobili e di ricchi che una volta portavano le toppe al culo.Com’era sereno il cielo, dei mattini appena nati tra quelle nuvole sorridenti e di vita profumata.

I pomeriggi erano meravigliosi quando si decideca di andare al cinema. La felicità era enorme di passare pomeriggi e sera.,tra quelle luci scure, di quelli odori particolari: di un’anima passata oramai fredda…

Claudio Castriotta