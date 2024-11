I Pneumatici fuori uso, sono una risorsa, non vanno abbandonati sul territorio!!

Prima lo smaltimento dei pneumatici era a carico dei gommisti che solitamente lo giravano ai clienti includendo nel prezzo di vendita il relativo costo. Dal 2011 il contributo per lo smaltimento dei PFU si paga sui nuovi pneumatici acquistati e non più al momento dello smontaggio.

Per chi non lo sapesse, aggiunge Manzella, i Pfu possono essere riciclati e vivere una nuova vita una volta trasformati in gomma riciclata per campi da calcio di ultima generazione, superfici sportive indoor e outdoor, isolanti acustici e anti vibranti per l’edilizia, asfalti modificati «silenziosi» e duraturi, elementi dell’arredo urbano oppure come energia.

Dove disfarsi dei vecchi pneumatici?

Le vecchie gomme vengono raccolte da diversi operatori del settore, tra cui gommisti, centri di montaggio, consorzi di smaltimento. È anche possibile recarsi presso le isole ecologiche del proprio comune di residenza.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane