I pescatori di Manfredonia su Rete4 per parlare dei rincari a causa della guerra in Iran

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MANFREDONIA – I pescatori di Manfredonia lo scorso 19 Marzo sono stati ospiti su Rete4 a parlare dei rincari a seguito della guerra in IRAN. I Prezzi del Gasolio sono aumentati enormemente ed incidono sulla spesa dei cittadini. Preoccupanti le dichiarazioni alla strasmissione “Dritto e Rovescio” dei pescatori di Manfredonia in diretta da una nota pescheria della città, spiegano al conduttore quanto sono aumentati i costi di tutti i prodotti ittici a seguito dei rincari sul gasolio per gli attacchi in Iran.

Gli armatori di Manfredonia denunciano alla trasmissione di Rete4 condotta da Paolo del Debbio un aumento vertiginoso del costo del gasolio, elemento fondamentale per l’attività della pesca. Questo forte rincaro del carburante si ripercuote inevitabilmente lungo tutta la filiera, traducendosi in un aumento dei prezzi del pesce sulle tavole degli italiani. Una dinamica che mette in seria difficoltà sia i lavoratori del mare che i consumatori finali, e che rischia di aggravarsi senza interventi strutturali.