I panini di mare di Lucio Mele di Pescaria tra le 100 eccellenze italiane secondo Forbes!

Pescaria è una delle 100 eccellenze italiane secondo Forbes! qualche sera fa Bartolomeo L’abbate, Domingo Iudice ed lo chef sipontino Lucio Mele hanno ritirato il premio al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, per “aver saputo reinventare un modo di gustare il pesce e i prodotti della sua terra, sublimati in una cucina povera, con ingredienti di altissima qualità”.

PERSONAGGI ED INTERPRETI: Classe 1980, pugliese di Manfredonia ma adottato per alcuni anni dal capoluogo emiliano, dopo esperienze importanti a fianco di Claudio Sadler e Alfonso Iaccarino, Lucio Mele ha deciso di abbandonare l’alta ristorazione per sposare con convinzione il progetto Pescaria con i soci Domingo Iudice e Bartolo l’Abbate (nella foto).

Pescatori in cucina è il fast food di mare nato a Polignano e sbarcato a Milano con due ristoranti, poi a Trani e Torino. Ogni proposta ha una storia, nasce dalla volontà di conservare la tradizione culinaria pugliese con un richiamo all’innovazione, in un progetto dedicato alle tante prelibatezze dal profumo di mare. L’executive chef Lucio Mele propone un’offerta di ristorazione veloce a base di pesce ispirata al cibo di strada, tipico delle cittadine di mare pugliesi per valorizzare il pescato locale e proporre un modo diverso di consumarlo, creativo e di qualità. Ogni giorno, s’inventa un panino diverso con ingredienti freschi: polpo fritto, rape, aglio e olio, mosto cotto di fichi, ricotta e pepe, olio alle alici.

Un’esempio di Sud che funziona e che vince, un esempio di determinazione, fantasia, capacità ed innovazione, un esempio di puglia che ci piace!

SITO WEB: https://www.pescaria.it/pescaria/it/