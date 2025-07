I nuovi palinsesti Rai 2025-2026 chi rimane, chi verrà escluso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I nuovi palinsesti Rai 2025-2026 sono già stati presentati, alcuni programmi e relativi conduttori non hanno superato il controllo. Tra i ‘bocciati i big che rimasti non hanno programma, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan sono fuori mentre nuovi programmi inizieranno a breve.

Palinsesti Rai, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan fuori dalla nuova stagione televisiva

I nuovi palinsesti 2025-2026 sono ufficiali l’azienda assumerà alcuni, altri invece verranno tagliati fuori. Si tratta di scelte strategiche innovativa difficili perché, molti programmi e volti famosi non torneranno e i fan alimentano polemiche.

Non si tratta di costi ma, è importante rinnovare, saranno richiesti grandi sacrifici. Vediamo le novità che riguardano l’azienda di Viale Mazzini. Inaspettatamente, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan saranno fuori dalla nuova stagione televisiva!

La Rai ha presentato i palinsesti per la stagione 2025-2026

L’azienda di Viale Mazzini si è rinnovata completamente, fra tagli importanti, programmi e volti famosi che spariscono dalla scena principale. Per il momento due personaggi molto amati dal pubblico non torneranno nela nuova stagione televisiva: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Non avranno alcuna nuova collocazione né progetto futuro. Boomerissima e Obbligo o verità non avevano registrato buon ascolti. Marcuzzi era tornata in Rai, il format è stato però cancellato, quindi la conduttrice verrà esclusa.

Cattelan ‘taglia ogni rapporto’ con i giovani a cui piaceva questo programma

Mediaset, a quanto sembra, sta preparandosi ad accoglierlo. Serena Bortone conduceva Oggi è un altro giorno, quest’anno non appare nei palinsesti, Fiorello non vuole tornare, dopo il successo di Viva Rai 2.

Petrolio, lo storico programma di inchiesta di Duilio Giammaria, non ci sarà.

La stessa sorte è destinata a Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego, tornerebbe in versione rinnovata dopo le gare di Il fattore umano su Rai 3. Tra le decisioni che sorprendono di più c’è la chiusura di Agorà Weekend, nonostante i buoni ascolti, chiuderà.

Scompaiono anche Linea di confine, Rebus e Tango

Luisa Costamagna, conduttrice di Tango, con un post su Facebook, ha espresso la propria opinione sulla chiusura: “È ufficiale: #Tango non tornerà a settembre. Sono state due stagioni piene di emozioni, 65 puntate traboccanti di contenuti, e io vado fiera di un programma che ho costruito in ogni dettaglio, con tutta la passione, l’entusiasmo e il rigore di cui sono capace“.

“Fiera del mix tra serietà e leggerezza, della qualità dei dibattiti e dei temi affrontati, degli ospiti di altissimo livello che mi hanno onorata della loro presenza, delle rubriche che sono state copiate a destra e a manca, e delle notizie che siamo continuamente riusciti a far risuonare”.

Elisa Isoardi parte delle novità dei Palinsesti Rai

Luisa Costamagna ha terminato, dicendo: “A cominciare dalla verità sull’omicidio del generale Dalla Chiesa e dal coraggio della figlia Rita. Un programma che, quando è stato messo in una collocazione non penalizzante.

La Rai proporrà una nuova offerta puntando con volti emergenti, un linguaggio più semplice e un ordine nuovo nei palinsesti. A ottobre ci sarà Bar Centrale con Elisa Isoardi, che sostituirà Sabato in diretta. Emma D’Aquino, Francesco Giorgino e Vincenzo Schettini saranno tra gli esclusi, poichè non fanno parte della nuova linea editoriale.