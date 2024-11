I nipoti organizzano una serata Affari tuoi a sorpresa per il nonno, dolcissima la reazione

Tantissimi nipoti organizzano una dolcissima serata Affari tuoi a sorpresa per il nonno, dolcissima la reazione di nonno Domenico. Il video diventa virale su TikTok.

Il successo del programma condotto da Stefano de Martino ogni sera su Rai 1 è sicuramente senza eguali, nuovo smalto per il programma in prime time della Rai che è stato sicuramente ringiovanito, non solo nella conduzione ma anche (abbiamo notato) nei concorrenti, che rispetto al passato sono sempre più giovani. Una scelta “editoriale” che sicuramente svecchia il programma e lo rende più vicino al pubblico più giovane.

Ed è per questo che Alessia la nipote di nonno Domenico, di Canosa in Puglia organizzano una dolcissima serata Affari tuoi in compagnia del nonno, con tanto di pacchi blu, tabellone e tutto il resto per rendere ancora più veritiera la partita. Tantissimi i nipoti presenti e divertentissimi i premi messi a disposizione nei pacchi, dal tappo di bottiglia, all’orologio rotto, fino ai pannoloni ed anche una gita in montagna.

Affari tuoi nonno – Foto tratta da profilo TikTok

Serata “affari tuoi” con il nonno, i nipoti fanno diventare virale il video

Durante la puntata i nipoti chiamano il “Dottore” per proporre cambi e offerte e interpellano Lupo per consigli sul da farsi, non manca davvero nulla.

La dolcissima nipote sul suo profilo TikTok posta il video che diventa immediatamente virale e chiede a tutti di taggare Stefano de Martino per fare arrivare a lui questo bellissimo video. Siamo certi che Stefano avrà già trovato su tiktok il video essendo divenuto molto virale.

Ecco il link per vedere il dolcissimo video.