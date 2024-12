I mercatini e la magia del Natale nel Borgo Medievale di Sant’Agata di Puglia

Dal 6 all’8 dicembre, Sant’Agata di Puglia si trasformerà in un luogo incantato, dove ogni angolo del borgo risplenderà della meraviglia e del calore del Natale.

L’inaugurazione dei mercatini, prevista per il 6 dicembre alle ore 18:00, darà il via a tre giorni indimenticabili. Dalla cerimonia di accensione dell’Albero in Piazza Toni Santagata fino alle incantevoli proiezioni architetturali, ogni momento sarà un’emozione unica.

Passeggerete tra i vicoli illuminati, circondati da luci e installazioni d’artista che trasformeranno ogni scorcio in un’immagine da sogno. La “Via Magica nel Borgo” vi incanterà, guidandovi in un percorso che vi farà riscoprire Sant’Agata con occhi pieni di meraviglia.

L’esperienza si arricchirà con il Palazzo delle Favole, uno spazio fiabesco dove anche i più piccoli potranno vivere momenti indimenticabili, immersi in un’atmosfera magica e coinvolgente, e con il suggestivo Presepe sulla Terrazza del Marchese, una rappresentazione tradizionale che, con la sua vista panoramica, offrirà una sensazione unica e indimenticabile.

Tra le note degli zampognari, i sorrisi degli artisti di strada, il ritmo delle Street Band, la festosa Parata degli Elfi e quella magica Disneyliana, ogni attimo sarà una celebrazione di gioia e spirito natalizio.

Il Natale a Sant’Agata di Puglia è un’esperienza che scalda il cuore e riempie di gioia: scoprilo, vivilo, condividilo.

Ti aspettiamo!