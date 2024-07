I bassorilievi realizzati da Ivano Latronica nella Chiesa San Camillo De Lellis di Manfredonia



Negli anni 80′ nasceva a due passi dall’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia, pietra su pietra, accanto alla “vecchia” la nuova chiesa della parrocchia San Camillo.

Fautore un giovanissimo sacerdote, Don Franco De Finis, occhi celestiali, gran sorriso e soprattutto una fervida fede che lo aveva condotto verso il sacerdozio.

Tra i giovanissimi che frequentavano la parrocchia, vi era anche Ivano Latronica, oggi, uomo maturo ed eclettico artista sipontino.



Passione a 360º gradi per le varie espressioni dell’arte, scopre di essere in grado di scolpire il legno prima di tutto e non anche la pietra.

“Un dono di Dio che mi ispira e guida la mia mano”, come tiene a precisare Ivano, grazie al quale, ha realizzato tre bassorilievi, uno fissato sulla parte anteriore dell’altare, l’altro nella parte posteriore ed uno appeso alla parete che ricorda la compianta Donna Elisabetta Truppi grazie ai contributi economici della quale, la chiesa venne realizzata.

Oggi è un giorno particolare, come evidenziato da Ivano, perché ricorre il 59º anno di sacerdozio di Don Franco, mentre il 14 luglio si ricorda la morte di San Camillo.

L’auspicio, come evidenziato nel finale della chiacchierata, con grande commozione da parte dell’artista, è che le giovani generazioni tornino a vivere intensamente la parrocchia e con la spiritualità che ne promana.



Antonio Castriotta