Hotel Costiera: cast, trama, location e anticipazioni della prima puntata del 1 settembre su Canale 5

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L’attesa è finita: Hotel Costiera debutta in prima tv su Canale 5 martedì 1 settembre 2026, inaugurando la nuova stagione televisiva con una produzione internazionale che mescola azione, mistero e fascino mediterraneo. Protagonista è Jesse Williams, volto amatissimo di Grey’s Anatomy, affiancato da Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon in un cast che unisce star internazionali e attori italiani.

La serie, ambientata tra Positano, Amalfi e Ravello, racconta la storia di un ex marine italo‑americano che si ritrova coinvolto in un intrigo familiare e criminale all’interno di un lussuoso hotel sul mare. Cosa nasconde la scomparsa di Alice Caetani? Quali segreti si celano dietro le mura dell’Hotel Villa Costiera? E quale ruolo avrà Daniel De Luca nel mistero che sconvolge la famiglia Caetani?

H2 – Hotel Costiera: la trama e il mistero della prima puntata

La storia di Hotel Costiera ruota attorno a Daniel De Luca, ex marine italo‑americano che decide di tornare a Positano, il paese delle sue origini, per lavorare come problem solver in un hotel di lusso. Il suo compito è risolvere ogni tipo di problema per gli eccentrici e facoltosi clienti, ma la sua vita cambia quando Alice, la giovane figlia del proprietario Augusto Caetani, scompare nel nulla.

Daniel viene incaricato di ritrovarla, ma l’indagine si rivela tutt’altro che semplice: tra segreti di famiglia, ricatti e verità nascoste, l’ex militare scopre che dietro la sparizione si nasconde una rete di misteri che coinvolge l’intero albergo. La prima puntata introduce un intreccio di tensione e fascino, dove la bellezza della Costiera Amalfitana diventa lo sfondo di una storia piena di colpi di scena.

Hotel Costiera: il cast e i personaggi principali della serie

Accanto a Jesse Williams, nel ruolo di Daniel De Luca, troviamo Tommaso Ragno nei panni di Augusto Caetani, proprietario dell’hotel e padre di Alice e Adele. Maria Chiara Giannetta interpreta Adele Caetani, la sorella maggiore di Alice e manager dell’albergo, una donna forte e determinata ma segnata dalle responsabilità familiari.

Pierpaolo Spollon è Bruno, figura ambigua legata alla scomparsa della ragazza, mentre Amanda Campana veste i panni di Alice Caetani, la giovane erede sparita nel nulla. Nel cast anche Antonio Gerardi (Bignè), Sam Haygarth (Conte Tancredi Villanova‑Rochester), Jordan Alexandra (Jenny Ramirez), Alejandra Onieva, Massimo Ghini, Nunzia Schiano, Cristina Donadio e Giovanni Ludeno. Un ensemble che mescola talento italiano e internazionale, con la regia di Adam Bernstein e Giacomo Martelli, premi Emmy e autori di alcune delle serie più acclamate degli ultimi anni.

Hotel Costiera: location, atmosfera e programmazione su Canale 5

Girata tra Positano, Amalfi, Ravello, Napoli e l’Argentario, la serie trasforma la Costiera Amalfitana in un personaggio vero e proprio: un luogo di bellezza e contrasti, dove il lusso si intreccia con il mistero. Le riprese hanno valorizzato scorci reali e panorami mozzafiato, rendendo l’hotel e la sua terrazza sul mare il cuore visivo della narrazione.

Hotel Costiera andrà in onda in due serate, martedì 1 settembre e giovedì 3 settembre 2026, in prima serata su Canale 5, poco prima delle 22:00. Con il suo mix di azione, commedia e glamour, la serie promette di essere uno dei titoli più attesi della stagione televisiva italiana.