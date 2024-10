Herèditas, I° Giornata della Consapevolezza del Patrimonio a Manfredonia

Herèditas, I° Giornata della Consapevolezza del Patrimonio – Domenica 3 novembre 2024

La Pro Loco di Manfredonia, con il patrocinio della città di Manfredonia, la partecipazione di ArcheoSipontum APS, DauniaTur APS e della Parrocchia Santa Maria Regina di Siponto in collaborazione con il Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia, il Parco archeologico di Siponto (Direzione regionale Musei nazionali Puglia), in occasione dell’apertura gratuita della prima domenica dei luoghi della cultura statali, istituita dal MiC, presenta, domenica 3 novembre, “Herèditas“.

Una giornata dedicata alla consapevolezza del patrimonio, alla riscoperta della nostra identità e alla meravigliosa eredità che ci è stata lasciata in dono. Il patrimonio artistico-culturale-naturale locale rappresenta l’identità storica di un territorio; tutelarlo e trasmetterlo alle generazioni che verranno è un diritto e, soprattutto, un dovere della comunità.

Conoscere e valorizzare il nostro patrimonio, significa anche poterlo comunicare ai visitatori e ai turisti, trasformando i cittadini in veri promotori del territorio.

Hereditas, è un viaggio attraverso i luoghi simbolo della nostra storia, cultura, natura e tradizione, con un percorso e una visita guidata a staffetta. Ogni tappa sarà arricchita da guide esperte, archeologi e storici, che offriranno un quadro completo del valore storico e culturale dei siti.

Unisciti a noi per riscoprire insieme la nostra eredità culturale.

Programma:

1. Ore 09:00 – Abbazia di San Leonardo;

2. Ore 10:30 – Parco archeologico di Siponto – Cripta della Basilica di S. Maria Maggiore;

3. Ore 11:15 – Scavi Archeologici di Siponto (zona Anfiteatro)

4. Ore 12:15 – Ipogei Santa Maria Regina di Siponto;

5. Ore 13:15 – Pausa pranzo e degustazione presso Oasi Laguna del Re;

6. Ore 15:00 – Visita Oasi Laguna del Re;

7. Ore 16:30 – Museo Archeologico nazionale e Castello di Manfredonia.

Info e prenotazioni:

Info Point – piazzetta Mercato n° 9, 71043 Manfredonia (FG) – attraverso i canali social della Pro Loco Manfredonia o attraverso messaggio whatsapp al cell: 327-2161648 (ore 9:00 – 12:00).

NB: ogni luogo d’interesse è prenotabile singolarmente secondo gli orari stabiliti.Ringraziamo l’amministrazione comunale città di Manfredonia e la Direzione regionale musei nazionali Puglia per aver condiviso l’iniziativa, Don Carmine Rinaldi per aver concesso in via straordinaria l’apertura della Cripta e la PASER Manfredonia per la preziosa collaborazione.