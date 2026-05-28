Help Giovani: a Manfredonia un seminario sul disagio giovanile nell’era digitale

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Giovedì 28 maggio, alle ore 18:00 l’Auditorium Valentino Vailati di Manfredonia ospiterà il seminario Help Giovani: dall’uso eccessivo della tecnologia nascono disagio e violenza giovanili.

L’iniziativa, promossa dal Lions International con il coinvolgimento di diverse realtà associative e culturali del territorio, punta ad accendere i riflettori su un tema più che mai attuale: il rapporto tra adolescenti, mondo digitale e nuove forme di disagio sociale. Un tema diventato ancora più urgente dopo l’8 maggio scorso, quando è stata riportata la notizia del primo caso di dipendenza emotiva e psicologica dall’intelligenza artificiale.

Ad aprire l’incontro sarà la professoressa Arcangela Bisceglia, docente di Lettere presso il Liceo Galilei-Moro di Manfredonia, che presenterà una ricerca partecipata realizzata nelle scuole del territorio sul tema del disagio giovanile. Seguiranno gli interventi della dirigente scolastica dell’I.C. Giordani-De Sanctis la professoressa Lara Vinciguerra, che parlerà dei “modelli di comunicazione disfunzionale tra i giovani”, e del professor Michele Illiceto, docente di Storia della Filosofia Moderna e Contemporanea presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari che approfondirà i cambiamenti culturali e psicologici prodotti dall’universo digitale nelle nuove generazioni. Partendo dal pensiero del filosofo sud coreano Byung-Chul Han, il professor Illiceto analizzerà il digitale non più come strumento ma come ambiente che influenza il modo di vivere e di relazionarsi non solo dei più giovani. Al centro della riflessione la difficoltà dei giovani di affrontare dolore e frustrazione, la crisi del dialogo e dell’introspezione, il bisogno ossessivo di visibilità e la perdita del senso di comunità, propri di una società sempre più connessa e nel contempo sempre più isolata. Le conclusioni saranno affidate a Girolamo Tortorelli, governatore del Distretto Lions 108AB.