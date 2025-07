Helena Prestres travolta da un’ondata d’affetto: “tantissimi bellissimi messaggi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tornata a far parlare di sé. La modella brasiliana grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata travolta da un’ondata d’affetto. La donna ha appena festeggiato 35 anni con una festa organizzata in un noto ristorante della Grecia, dove si è recata in vacanza in compagnia di Javier Martinez. Proprio l’ex gieffina ha scritto nel suo canale Instagram: “Oggi finalmente è il mio compleanno. Grazie di tutto. Tantissimi bellissimi messaggi“, facendo riferimento a coloro che le hanno dedicato un pensiero per il suo compleanno. Se i fan le hanno creato un hashtag su X per festeggiarla, Javier Martinez ha pubblicato su Instagram una dedica speciale. Nella storia postate nel suo profilo si legge “Buon compleanno amore mio” con una foto di Helena Prestes che abbraccia un orso gigante.

Helena Prestes ha festeggiato il suo compleanno in Grecia

In occasione del suo compleanno celebrato in un ristorante della Grecia, Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo profilo Instagram che è stata vista da oltre 8 mila followers. La modella brasiliana è apparsa particolarmente riconoscente per tutti i messaggi ricevuti, tanto da affermare di aver anche pianto per tutto l’affetto ricevuto. La donna è apparsa raggiante con indosso un vestito bianco e una cintura d’orata. L’ex gieffina sta vivendo un periodo davvero fortunato in seguito all’esperienza fatta al Grande Fratello. La 35enne ha siglato importanti collaborazioni dopo il reality show con Guess, Primadonna e Juniqua.