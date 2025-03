Grande Fratello, Javier Martinez torna sui social: dedica speciale per Helena Prestes

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri è andata in onda la semifinale del Grande Fratello ricca di colpi di scena. Se Helena Prestes è stata eletta quarta finalista, Javier Martinez, Shaila Gatta e Luca Giglio sono usciti dal gioco. Eliminazioni che hanno lasciato l’amaro in bocca ai fan che credevano di vederli ancora nella casa per potersi giocare la possibilità di vincere il montepremi finale. Il primo a lasciare il Grande Fratello è stato Giglio seguito poco dopo da Javier, il quale ha ammesso di essere orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto. Il pallavolista argentino ha affermato che è giusto che sia finita in questo modo per poi ringraziare tutti quanti. L’uomo ha poi stupito tutti quando è apparso euforico durante la proclamazione della quarta finalista del Gf. Javier ha abbracciato e baciato Helena Prestes, facendo sognare il pubblico in studio e da casa. Il momento è diventato virale sui social.

Grande Fratello, Javier Martinez fa un gesto social per Helena Prestes

A poche ore dalla fine della semifinale del Grande Fratello, Javier è tornato sui social. Il pallavolista argentino si è fatto vedere insieme ad alcuni ex compagni di avventura tra cui Federico Chimirri, Luca Calvani e Tommaso Franchi. Poche ore fa, il 30enne si è reso protagonista di nuovo gesto che ha mandato in tilt i social. L’uomo ha postato una foto di lui e della sua fidanzata Helena Prestes con la seguente didascalia: “Già mi manchi“. Neanche a dirlo, la foto ha raggiunto oltre 10 mila mi piace in pochissimo tempo. Gli Helevier, così si fanno chiamare in rete, sono una delle coppie nate all’interno di questa edizione del Gf e possono contare di un nutrito fandom che li sostiene. Adesso non resta che attendere lunedì 31 marzo per vedere se la coppia avrà il loro lieto fine con la vittoria di Helena Prestes.