Helena Prestres, l’annuncio preoccupa i fan: “sto affrontando una questione importante…”

Helena Prestes è tornata nuovamente a far parlare di sé. La donna che è appena tornata da un viaggio in Grecia insieme a Javier Martinez ha fatto un annuncio nel suo profilo Instagram che ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan. Tutto è iniziato quando ieri 20 luglio, la seconda classificata del Grande Fratello ha postato il seguente messaggio nelle sue storie di Instagram: “Ciao a tutti in questi giorni sto affrontando una questione importante che richiede tutta la mia attenzione. Per questo non riesco a rispondere subito ai messaggi su Whatsapp e Instagram”. Helena Prestes ha continuato il messaggio con le seguenti parole: “vi chiedo un po’ di pazienza e appena posso recupererò tutto con calma. Se c’è qualcosa di urgente o importante scrivetemi pure. In quel caso cercherò di rispondervi il prima possibile.”

Helena Prestes era finita al centro della polemica

Il messaggio di Helena Prestes ha fatto preoccupare i suoi fan, i quali hanno inviato pensieri positivi nei suoi confronti. Nel corso degli ultimi giorni, la modella brasiliana era finita al centro della polemica dopo aver postato nel suo canale esclusivo d’Instagram un video in cui Javier Martinez le baciava dolcemente la pancia. Un gesto che aveva scatenato i sospetti dei fan, i quali credevano che l’ex concorrente del Grande Fratello fosse incinta. Di qui, era arrivata la reazione della 35enne che durante una diretta fatta nel suo profilo Tiktok aveva smentito di essere incinta per poi aggiungere: “La cosa più assurda che ho letto: ‘Ah, lei ha fatto questo perché vuole avere i followers’. Mamma mia, siete proprio fissati. Uno fa una cosa spontanea e poi si pente. Non può essere così. Io vi voglio bene però dovete stare sereni. “