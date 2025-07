Helena Prestes stupisce dalla Grecia con un nuovo look: la foto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tornata a far parlare di sè. La modella brasiliana che è arrivata seconda all’ultima edizione del Grande Fratello ha stupito i suoi fan nella giornata di ieri 10 luglio. La donna ha nuovamente lasciato Milano per una nuova avventura al fianco di Javier Martinez, con il quale fa coppia fissa da cinque mesi. La modella brasiliana ha raggiunto la Grecia per prendere parte ad una vacanza-lavoro al fianco del pallavolista argentino. In questo frangente, Helena Prestes ha stupito i fan di Instagram mostrandosi con un nuovo look. La donna ha deciso di farsi le treccine ai capelli, che vanno molto di moda specialmente in estate. Un look che è stato molto apprezzato dai suoi fans che l’hanno riempita di complimenti.

Helena Prestes è in Grecia con Javier Martinez

L’ex concorrente del Grande Fratello si trova attualmente in Grecia e più precisamente a Paros per una vacanza lavoro al fianco di Javier Martinez. Proprio Helena Prestes ha pubblicato nel suo profilo Tiktok dov’è molto attiva un video in cui si mostra in sella ad un motorino guidato dal compagno mentre percorrono le strade greche. Anche il pallavolista argentino non è stato da meno, condividendo nel suo profilo Instagram una storia in cui riprende il magnifico paesaggio di Paros. Insomma, gli Helevier così si fanno chiamare sui social sono pronti per una nuova luna di miele dopo i viaggi passati in Sardegna ed in Egitto dove avevano avuto modo di vedere le piramidi di Giza.