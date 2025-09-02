Helena Prestes via da Milano per amore: il gesto social che non lascia dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la grande protagonista dell’ultima edizione del Grande fratello, dove ha raggiunto le fasi finali: Un’esperienza in cui la modella brasiliana ha ritrovato anche l’amore. Da ormai sei mesi, la donna fa coppia fissa con Javier Martinez, con il quale ha appena fatto una vacanza da sogno in America e più precisamente a New York. Una volta in Italia il pallavolista argentino ha raggiunto Terni dove ha iniziato la preparazione in vista dell’inizio del campionato di A3 che giocherà con il Terni Volley Academy. Helena Prestes, invece, è rimasta a Milano. Proprio in queste ore la donna ha annunciato di essere in procinto di lasciare la città. L’ex gieffina ha postato alcune storie su Instagram in cui la si vedano alle prese con un trasloco.

Helena Prestes lascia Milano per raggiungere Javier Martinez a Terni

Helena Prestes ha iniziato il trasloco come svelato in alcune storie postate su Instagram. La modella brasiliana lascerà presto Milano per raggiungerà presto Javier Martinez a Terni, dove lui continuerà i suoi allenamenti in vista del debutto in campionato. Un nuovo capitolo per la coppia nata all’interno dell’ultima edizione del Grande fratello. Il primo a svelare la novità era stato il pallavolista argentino nel corso di un’intervista. Il 30enne aveva dichiarato le seguenti parole: “Helena verrà a vivere a Terni con me saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un’altra parte di Javi, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce”.