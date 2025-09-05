Javier Martinez e la dedica social: “Eterno”, ecco per chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’ex concorrente del Grande Fratello si è appena trasferito a Terni dove giocherà con la squadra locale il campionato di A3. In queste ore, l’atleta ha pubblicato una nuova storia nel suo profilo Instagram con una dedica per un grande campione di calcio. Lo schiacciatore argentino ha condiviso un video per celebrare Lionel Messi, che ieri ha disputato la sua ultima partita con la nazionale argentina a Buenos Aires davanti a tantissime persone. Per l’occasione, Javier Martinez ha scritto la seguente didascalia per il calciatore: “Eterno.” Il 30enne ha dimostrato di essere un grandissimo fan dell’uomo che ha fatto la storia del calcio sia in Argentina che nel mondo.

Javier Martinez è tornato sul campo di pallavolo

Nel frattempo, Javier Martinez continua i suoi allenamenti con la sua nuova squadra, la Terni Volley Academy. In una vecchia intervista rilasciata alla Legavolley, il compagno di Helena Prestes aveva rivelato i motivi che l’avevano spinto a tornare nuovamente sul campo di pallavolo. Il 30enne aveva dichiarato le seguenti parole: “Voglio dimostrare ciò che valgo, perché non voglio che il personaggio superi l’atleta. Sono super gasato per questa nuova possibilità e ribadisco che sono le condizioni peggiori a rendere i momenti straordinari. Sono venuto a Terni perché c’è una squadra giovane di prospettiva e, soprattutto, con un obiettivo chiaro. Dobbiamo prima di tutto pensare alla salvezza“