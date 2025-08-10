Helena Prestes torna sui social: curve spaziali per l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tornata a far parlare di sé nella giornata di ieri 8 agosto. La donna ha fatto ritorno sui social dopo la decisione di prendersi una pausa nei giorni scorsi. Proprio la modella brasiliana aveva scritto una storia nel suo profilo Instagram, dove annunciava la sua intenzione di prendersi del tempo per sé stessa e che sarebbe tornata dopo tre giorni. Neanche a dirlo, il post aveva scatenato la reazione da parte dei suoi sostenitori, che erano apparsi molto preoccupati. Molti malpensanti avevano sospettato un crisi con Javier Martinez, il pallavolista del Terni volley academy conosciuto durante il Grande fratello. Un’ipotesi che era stata subito smentita da Helena Prestes con una storia postata nel suo profilo Instagram.

Helena Prestes stupisce i suoi ammiratori con un bikini verde

Dopo alcuni giorni di silenzio, ecco che Helena Prestes ha fatto ritorno sui social. La donna è tornata attiva nel suo profilo Tiktok, dove ha condiviso un post riguardante il kite surf ed è stata protagonista di un video con un fotografo con il quale ha passato dei giorni in Sicilia. Nel video pubblicato sulla piattaforma si vede l’ex gieffina e il suo amico ballare sulle note di una nota canzone. In questo frangente, la compagna di Javier Martinez ha stupito i suoi ammiratori con delle curve spaziali mostrare in un bikini verde che ha lasciato poco all’immaginazione. La donna ha deciso di tornare col botto sui social dopo un piccolo periodo di stop.