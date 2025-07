Helena Prestes torna in televisione dopo il Grande Fratello? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello dov’è arrivata al televoto finale perso contro Jessica Morlacchi. Nel corso dei sei mesi all’interno del programma, la donna ha mostrato le sue mille sfaccettature ed ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana fa coppia fissa da ormai diverso tempo con Javier Martinez. Nel corso delle ultime ore, però, l’ex gieffina è finita al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata farebbe molto felici i suoi fan. La donna potrebbe tornare presto in televisione come riportato da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha rivelato nelle sue storie di Instagram: “Helena Prestes confermata per il nuovo programma in partenza a settembre. Le registrazioni inizieranno proprio ad inizio mese e lei è già pronta a tornare davanti alle telecamere.” Al momento non è stato svelato il programma in cui potrebbe partecipare la 35enne brasiliana.

Giornate in famiglia per Helena Prestes

Nel frattempo, Helena Prestes ha passato alcuni giorni in famiglia a Milano. La donna ha pubblicato ieri 29 luglio un post nel suo profilo Instagram in compagnia dei suoi due nipoti. La 35enne ha immortalato uno dei nipoti mentre gioca a basket insieme a Javier Martinez. La donna ha aggiunto la seguente didascalia al post: “Alla fine in qualche modo la mia parte l’ho sempre fatta o così sembra”. Grandi cambiamenti in vista per la modella brasiliana che presto si trasferirà a vivere a Terni per stare al fianco di Javier Martineze, che è stato ingaggiato dalla squadra locale per prendere parte al campionato di volley di A3.