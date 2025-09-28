Helena Prestes torna in televisione dopo il Grande Fratello: ecco quando e dove

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes. La modella brasiliana tornerà presto in televisione in seguito alla sua esperienza al Grande Fratello, dov’è stata la vincitrice morale. La 35enne infatti ha da poco finito di registrare un nuovo programma per Amazon Prime Video. La donna sarà la protagonista della prima edizione di The Fifty, un nuovo reality show in cui 50 volti dello spettacolo si mettono alla prova in sfide di cultura, psicologiche e fisiche. La messa in onda del programma è prevista per la primavera 2026 sulla piattaforma in streaming. Nel corso delle ultime ore, Alessandro Rosica ha pubblicato un nuovo retroscena in merito al percorso della modella all’interno di The Fifty. L’esperto di gossip ha fatto sapere in un post pubblicato su Instagram: “Dopo circa una settimana distanti a causa del reality show a cui ha partecipato, tra l’altro arrivata in semifinale dopo un inizio triste, dove gli mancava il suo fidanzato. Eccola finalmente con Javier sempre più affiatati.”

Helena Prestes protagonista in televisione con The Fifty e Celebrity Chef

Ma The Fifty non sarà l’unico impegno televisivo in cui Helena Prestes sarà l’assoluta protagonista. L’ex concorrente del Grande Fratello prenderà parte anche alla nuova edizione di Celebrity Chef insieme al compagno Javier Martinez. Gli Helevier, così si fanno chiamare in rete, si sfideranno ai fornelli nel programma condotto da Alessandro Borghese su TV8. Al momento non è stata resa ancora nota la data di messa in onda della nuova edizione del fortunato format del gruppo Discovery anche se non è da escludere nei prossimi mesi salvo cambiamenti di palinsesto. Nel frattempo, la modella brasiliana si gode momenti di relax col compagno dopo aver girato l’Italia e l’estero per impegni di lavoro.