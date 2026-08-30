Helena Prestes e Javier Martinez “hanno portato felicità”: la rivelazione

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. La modella ed il pallavolista si sono conosciuti nel 2024 quando hanno partecipato insieme al Grande fratello, reality show di Mediaset. Dopo aver passato alcuni giorni distanti, ecco che la coppia si è finalmente ricongiunta in Italia. L’influencer brasiliana ha fatto ritorno nel Bel Paese dopo aver passato due settimane in Brasile per praticare yoga e kite-surf, sue grandi passioni. Nel frattempo, gli Helevier come si fanno chiamare in rete sono finiti al centro di un bellissimo messaggio da parte di un ex gieffino. Mattia Fumagalli ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram con diverse foto dei suoi amici e della sua famiglia.

Mattia Fumagalli ed il messaggio per Helena Prestes e Javier Martinez

Mattia Fumagalli ha postato alcune immagini su Instagram con alcune persone che hanno cambiato in positivo la sua vita e tra queste vi sono anche Helena Prestes e Javier Martinez. Nel messaggio, l’ex concorrente del Grande fratello ha scritto: “credo che queste fotografie parlino già da sole… l’ho fatto prima di tutto per me. Per ricordarmi che le persone capaci di portare felicità nella mia vita esistono. Che alcune camminano accanto a me da sempre, altre sono arrivate per caso e altre ancora hanno avuto la pazienza di entrare piano. Ma ci sono. La felicità, almeno per me, non è qualcosa da raggiungere una volta per tutte. Non è una condizione permanente nella quale sistemarsi comodamente”. Parole che sono arrivate al pallavolista argentino, il quale ha commentato con un semplice: “Grande Matti.“