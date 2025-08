Helena Prestes torna al Grande Fratello? L’indiscrezione clamorosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta vivendo un momento d’oro in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, dove si è classificata in seconda posizione. La modella brasiliana ha siglato diverse collaborazioni con importanti brand dopo aver partecipato al reality show più amato dagli italiani, dove ha trovato anche l’amore. In queste ultime ore, però, la donna è finita al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe davvero del clamoroso. A lanciare il rumors è stato Amedeo Venza che ha postato la seguente storia su Instagram: “Helena Prestes contattata per il Grande Fratello spagnolo! Ma quasi sicuramente rifiuterà per stare accanto a Javier Martinez“. La modella brasiliana non sarebbe l’unica che sarebbe stata contattata per prendere parte al noto reality show. Prima di lei c’erano stati Oriana Marzoli, Luca Onestini e Maica Benedicto.

Helena Prestes si è presa una pausa dai social

Nel frattempo, la donna ha fatto molto parlare per una decisione che ha preso. Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, che cita in questo modo: “Scusatemi sto prendendo dei giorni per me. Tornerò tra tre giorni. Grazie”. La modella brasiliana ha deciso di prendersi una pausa dai social dopo essere stata costantemente ripresa delle telecamere per ben 6 mesi. Neanche a dirlo, la decisione ha colpito i suoi fan, i quali si sono chiesti i motivi. Se i malpensanti hanno pensato ad una presunta crisi con Javier Martinez, altri credano che dietro questa ricerca di privacy ci siano i continui attacchi degli haters, di cui la donna è vittima da quando è uscita dal Grande Fratello.