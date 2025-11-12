Helena Prestes torna a parlare del Grande Fratello: “Vissute dinamiche vere”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha ottenuto una grande popolarità, partecipando alla scorsa edizione del Grande fratello dov’è arrivata in finale. La donna non riuscì ad ottenere la vittoria che andò a Jessica Morlacchi. In quel frangente, la modella brasiliana catturò l’attenzione dei fan sia per il suo carattere battagliero che per la sua storia d’amore con Javier Martinez. In queste ultimi giorni, la 35enne è tornata a parlare della sua esperienza all’interno del Grande fratello in uno sfogo pubblicato su X, dov’è molto attiva. Helena Prestes ha scritto in merito ai continui attacchi social ricevuti: “Dopo il programma televisivo che ho fatto recentemente in Italia, si sono create dinamiche in cui alcune persone hanno portato odio, mancanza di rispetto e comportamenti tossici. Ma, più che altro, sono rimaste delle dinamiche vissute – vere, perché niente lì era finto, almeno dalla parte mia.“

Helena Prestes, duro sfogo sui social

La modella brasiliana è tornata a parlare del Grande fratello in un duro sfogo social. Helena Prestes ha parlato degli attacchi social di cui sono oggetti i personaggi del mondo dello spettacolo come lei. La compagna di Javier Martinez ha scritto: “Non parlo semplicemente dell’essere una figura pubblica, ma del lato pesante dei fandom e della fama. Ho sempre lavorato con la mia immagine, collaborando, viaggiando, facendo progetti e contenuti che potessero intrattenere o ispirare chi mi segue. Non è il numero che importa, ma la qualità delle immagini e di quello che sei veramente, non solo quello che dimostri.” La donna ha concluso: “Una foto può essere solo una foto, ma dietro c’è una persona che deve stare bene davvero per lavorare con la propria immagine.“