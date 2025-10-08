Helena Prestes, tenero messaggio per Javier Martinez: ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano. La coppia è stata la protagonista dell’ultima puntata di Verissimo dove hanno aggiornato i fan sulla loro storia d’amore nata nelle quattro mura del Grande Fratello. Proprio ieri gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – hanno celebrato un importante traguardo. La modella brasiliana e lo schiacciatore del Terni Volley Academy hanno festeggiato gli otto mesi di relazione. Per l’occasione, Helena Prestes ha pubblicato un tenero messaggio per il compagno nelle sue storie di Instagram. La donna ha scritto: “Otto mesi di questo orso” con una foto del 30enne a tavola. La coppia ha iniziato un nuovo capitolo della loro storia a Terni, dove lui è stato ingaggiato dalla squadra locale che prenderà parte al campionato di A3 da fine ottobre.

Helena Prestes vittima di una disavventura a Terni

Nel frattempo, Helena Prestes ha fatto sapere sui social di essere rimasta vittima di una spiacevole disavventura insieme a Javier Martinez. La donna ha fatto una diretta sul suo profilo TikTok dove ha raccontato di essere costretta a lasciare l’abitazione di Terni perché il condominio non accetta il suo cane. L’ex gieffina ha rivelato di aver già trovato una sistemazione migliore nella città umbra. Neanche a dirlo, la rivelazione ha scatenato la reazione da parte dei fan della coppia. Molti sono apparsi indignati dalla decisione come questo che ha scritto su X, il vecchio Twitter: “chiunque abbia avuto da ridire sulla presenza di un cane in casa non conosce il valore degli animali: mille volte l’abbaio di un cane che la voce delle persone!!“.