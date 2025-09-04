Helena Prestes svela un’importante novità: “E’ un angelo nella mia vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha ottenuto grande successo in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello dove ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana è appena tornata da un viaggio a New York dove ha scattato una nuova campagna pubblicitaria come ha raccontato lei stessa in alcune storie postate su Instagram. Una volta tornata a casa, la 35enne ha annunciato di essere alle prese con un trasloco. L’ex gieffina lascerà presto Milano per raggiungere il compagno Javier Martinez conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. La coppia andrà a convivere a Terni dove lui ha iniziato gli allenamenti in vista del campionato di A3 di volley che disputerà col Terni Volley Academy.

Helena Prestes presenta la sua assistente personale ai fan

Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes ha svelato un’importante novità riguardante la sua vita. La modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha dichiarato le seguenti parole: “Ecco Eleonora, la mia assistente personale. E’ un angelo nella mia vita, mi sta dando una mano in tutto, tutto, tutto da ormai qualche mese.” La donna ha presentato sui social la sua assistente, che la sta aiutando a gestire gli impegni lavorativi. Nel frattempo, Helena Prestes ha partecipato nelle scorse ore al concerto di Drake, avvenuto al Forum di Assago a Milano. La modella brasiliana si è scatenata in balli e canti in compagnia della sua sorella Mariana come mostrato in alcuni foti e video pubblicati in rete.