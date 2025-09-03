Helena Prestes scatenata al concerto di Drake: “Non ho mai smesso di sorridere”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana ha fatto ritorno in Italia dopo aver passato quasi due settimane in America e più precisamente a New York per alcuni impegni di lavoro. Una volta tornata in Italia, la donna ha fatto sapere di essere alle prese con un trasloco. L’ex gieffina lascerà molto presto Milano per raggiungere Javier Martinez a Terni, dove ha iniziato la preparazione con la sua nuova squadra la Terni Volley Academy che disputerà il campionato di A3. Helena Prestes ha postato alcune storie in cui la si vedono in mezzo ai degli scatoloni nel suo profilo Instagram. Nonostante questo, la 35enne ha trovato il tempo per godersi una serata all’insegna del rap.

Helena Prestes al concerto di Drake

La modella brasiliana ha partecipato al concerto che Drake ha fatto al Forum Assago di Milano. In questo frangente, Helena Prestes insieme alla sorella Mariana hanno postato nei rispettivi profili Instagram alcune storie direttamente dal concerto del noto rapper canadese. Proprio la compagna di Javier Martinez ha pubblicato un post nel suo profilo X per parlare dell’esperienza appena vissuta. L’ex gieffina ha scritto: “Drake a Milano così generoso con il pubblico, ha condiviso il palco con la sua famiglia e i suoi amici. Non riuscivo a smettere di sorridere e ballare tutta la notte. Party Next Door ha slayato mentre Sfera Ebbasta è stato molto divertente.”