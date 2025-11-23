Helena Prestes supporta Javier Martinez: il tenero gesto sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello che ha visto nascere la loro storia d’amore. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno insieme da 9 mesi e da qualche tempo hanno preso casa a Terni, dove lui gioca per la Terni volley academy. In queste ultime ore, l’ex gieffina si è resa protagonista di un tenero gesto nei confronti dello schiacciatore argentino. Helena Prestes ha commentato il video postato dalla squadra di volley su X in cui compare il compagno con tre emoj. La donna ha dimostrato di essere la tifosa numero uno di Javier Martinez, tanto da non perdersi nemmeno una partita.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti da poco

Gli Helevier si sono ricongiunti da poco. Helena Prestes ed il pallavolista erano rimasti distanti per impegni di lavoro. Lei era volata in Brasile con un club esclusivo di membri con la passione del kite surf mentre lui era rimasto nella cittadina umbra per continuare gli allenamenti con la squadra. Stasera 23 novembre, Javier Martinez scenderà nuovamente in campo con la Terni volley Academy per mettersi alle spalle la sconfitta di una settimana fa. L’uomo insieme alla squadra dovranno realizzare un’impresa contro la prima in classifica del campionato di A3.