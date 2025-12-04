Helena Prestes stupita sui social: “Mamma mia”, c’entrano i suoi fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha ottenuto una grande popolarità, partecipando alla scorsa edizione del Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. Ancora oggi le persone seguono con grande passione le gesta dell’ex gieffina. Nel corso delle ultime ore, la compagna di Javier Martinez è tornata a far parlare di sé per una storia che ha postato nel suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 400 mila utenti. Nel filmato pubblicato sui socisl si vede Helena Prestes scartare alcuni regali di lusso ricevuti dai suoi fan con la seguente didascalia: “Mamma mia che regali”. La donna ha mostrato due borse di due noti brand tra cui una di Valentino.

Helena Prestes era stata criticata per i regali

I fans non hanno badato a spese per sorprendere Helena Prestes. Alcuni infatti hanno deciso di regalare due borse di due brand di lusso come mostrato da lei stessa sui social. Proprio la compagna di Javier Martinez era finita al centro della bufera per aver deciso di aprire una lista di regali su Amazon. In quell’occasione, la 35enne venne travolta da parecchie critiche e attaccata anche da Beatrice Luzzi, che in un’intervista a Fanpage aveva detto: “Tra Prestes e Zeudi c’è una differenza. Zeudi ha ricevuto i soldi: avrebbe potuto non accettarli, ma non è stata lei a chiederli. Un altro conto è che sia il concorrente stesso, in questo caso Helena, a fare una wishlist.“