Helena Prestes, strano messaggio sui social: “Senso di tensione”, ecco cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste di quest’estate. La modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni in Italia che all’estero con noti brand. A settembre, la donna ha preso parte alle registrazioni di un nuovo reality show che andrà in onda nella primavera 2026 su Amazon Prime Video. Nel corso delle ultime ore, però, la compagna di Javier Martinez ha postato un messaggio strano nel suo profilo X, che vanta oltre 50 mila followers. Helena Prestes ha scritto le seguenti parole: “Vedo un Italia che protesta per Gaza, un governo che gioca coi numeri del deficit e i mercati che scivolano sul petrolio. Mi lascia addosso un senso di tensione sospesa, come se tutti aspettassimo la prossima mossa.” Parole che hanno scatenato reazioni contrastanti da parte degli utenti in rete.

Il messaggio di Helena Prestes scatena diverse reazioni sui social

Il messaggio di Helena Prestes ha scatenato diverse reazioni da parte del popolo social. Un utente ha scritto: “è molto triste vedere tutto quello che sta succedendo .. è doveroso farci sentire e protestare contro il genocidio in Gaza .. tutto il mondo è unito per una Palestina Libera”, mentre un altro molto più critico ha risposto in questo modo al messaggio dell’ex gieffina: “Se non hai nulla di intelligente da dire è meglio tacere. Perchè il silenzio in certi contesti può essere una forma d’intelligenza e di saggezza.” Nel frattempo, l’ex concorrente del Grande Fratello è reduce da un evento sul palco dell’Ariston dove ha registrato il tutto esaurito. La donna ha condotto Bordi Gotti – Venti anni di musica ed allegria, un evento a scopo benefico per raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico di Genova.