Helena Prestes, speciale dedica per la sorella Mariana: “Ha un valore immenso”

Helena Prestes è indubbiamente tra i personaggi dello spettacolo più apprezzamenti in questo momento in Italia. La donna ha partecipato ieri alla festa del settimanale Chi insieme a Javier Martinez e sua sorella Mariana. Per l’occasione, la modella brasiliana indossava un due pezzi nero che ha messo in risalto la sua figura slanciata. Un evento che la 35enne ha potuto condividere sia col compagno che la sorella, residente in Italia solo da poco tempo. Proprio Helena Prestes ha fatto una speciale dedica a Mariana a conclusione dell’evento a Milano. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una foto insieme alla sorella tratta dalla festa di Chi con la seguente dedica: “Il lavoro è una parte fondamentale della nostra vita e vedere i tuoi traguardi mi riempie di gioia e di orgoglio. Essere al tuo fianco in questi momenti così importanti per me ha un valore immenso. Sei un esempio di forza costante: averti come sorella vuol dire essere fortunata.”

Mariana aveva fatto una sorpresa ad Helena Prestes nella finale del Grande Fratello

La modella brasiliana ha dimostrato di avere un forte attaccamento alla famiglia, specialmente alla sorella che si è trasferita in Italia per starle vicina. Proprio Mariana era stata tra le protagoniste della finale del Grande Fratello. In quel frangente, la donna aveva fatto una sorpresa ad Helena Prestes che aveva commosso tutto il pubblico. Mariana aveva dedicato parole d’amore e di stima verso la compagna di Javier Martinez come queste: “Sei grandissima, sei molto amata, non sei sola e non lo sei mai stata. Hai fatto la storia per tutto il Brasile, per tutte le donne brasiliane”. La donna aveva concluso: “Sono molto felice, troppo felice di poter conoscere la vera Helena, con questo cuore enorme, giusta e onesta”.